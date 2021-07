O advogado dos portugueses acusados de violar duas jovens em Gijon, German Ramon Inclan, pediu esta segunda-feira a libertação dos clientes depois de afirmar que "não há indícios médicos que indiquem a violação". O Ministério Público pediu ao juiz a prisão para dois dos jovens, por alegada agressão sexual, e a liberdade dos outros dois com a proibição de contactar com as vítimas.Segundo German, as duas mulheres contaram "um filme" às autoridades e "não estão a dizer a verdade". "Estamos perante rapazes que conhecem as raparigas e em 5 minutos propõem um 'ménage à troi'", acrescenta a defesa dos portugueses.O advogado critica a posição dos políticos "por julgarem em praça publica" antes que seja conhecida uma sentença do tribunal."Há uma denúncia que foi feita à polícia e não estou a dizer que atuou mal, estou a dizer que as pessoas com cargos públicos não devem julgar em praça publica e muito menos incitar a população nem contra nem a favor", afirmou o advogado.Recorde-se que duas mulheres, de 22 e 23 anos, acusaram quatro homens portugueses de violação coletiva na madrugada de sexta para sábado. O crime terá ocorrido numa pensão na localidade de Gijón, em Espanha. Os arguidos alegam ter mensagens que provam que o sexo foi consentido.