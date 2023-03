“Os bombeiros estão aqui para salvar vidas e bens, não é para serem maltratados.” Este é o desabafo do comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins, depois de mais uma tentativa de roubo de uma ambulância da corporação.



O suspeito do crime foi esta terça-feira ouvido no Tribunal de Loures, depois de ser detido em flagrante, e ficou em liberdade. “A equipa ficou muito preocupada com a sua segurança”, descreve o comandante. Esta não é a primeira situação do género. Em janeiro deste ano uma ambulância da mesma corporação foi furtada durante uma ocorrência.