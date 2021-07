Navio modificado no Algarve para levar droga de Marrocos a Espanha

Uma embarcação de pesca, que já tinha servido de navio de resgate e salvamento por uma ONG que operava no mar Mediterrâneo, foi transformada, na zona de Portimão, no Algarve, para transportar 15 toneladas de haxixe desde Marrocos até Espanha. A droga foi apreendida pela Guardia Civil e a Agência Tributária espanhola, com a colaboração da Polícia Judiciária e da Europol, que detiveram oito pessoas e acreditam ter desmantelado a organização criminosa.A investigação começou no final do ano passado, quando as autoridades espanholas descobriram que a embarcação ‘Seefuchs’, com bandeira holandesa, tinha viajado de Espanha para o Algarve, em novembro de 2020, para ser transformada. Foi nesta altura que foi pedida a ajuda da Diretoria do Sul da PJ para controlar os movimentos da embarcação. Segundo o CM apurou, foi alterada a cor do navio e criado um espaço secreto para esconder a droga, além de ter sido aumentada a sua autonomia para navegar.