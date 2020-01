"Nódoas negras eram das quedas que dava": António Santos garante que não matou a mãe

"Não matei a minha mãe. Passei a noite toda junto a ela a ver se dizia alguma coisa." No início do julgamento por homicídio qualificado, António Santos garante que não assassinou a própria mãe, de 94 anos, numa habitação na Costa do Valado, em Aveiro.O caso remonta à madrugada de 24 de junho de 2018. Segundo a acusação, o homem, de 66 anos, asfixiou a idosa por meio não apurado, mas tendo exercido pressão no pescoço. De seguida, colocou a vítima na cadeira de rodas pada "criar uma aparência de morte natural". Só que a autópsia revelou que a causa do óbito foi "asfixia por compressão no pescoço" e o suspeito viria a ser detido em dezembro seguinte."Se tinha nódoas negras, eram das quedas que a minha mãe dava. Nos últimos tempos, caía muitas vezes", disse António Santos, garantindo que ao acordar a meio da noite encontrou a mãe caída no chão. Sentou-a na cadeia de rodas e levou-a para junto da lareira. "Ela estava viva. Não falava, mas mexia os olhos", referiu, acrescentando que ligou a uma vizinha enfermeira, que lhe disse para "telefonar para o INEM".Quando as equipas de socorro chegaram ao local, Maria Filomena já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, acabando por ser declarado o óbito. Na próxima sessão, marcada para o dia 23 de janeiro, será ouvida a médica-legista responsável pela autópsia que viria a ser fundamental para a detenção do filho da vítima, que está em prisão preventiva.