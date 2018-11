Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova ETAR em Braga vai custar vinte milhões de euros

Estação está prevista desde 2013 e deve situar-se entre as freguesias de Celeirós e Lomar.

Por Secundino Cunha | 09:17

Está suspensa apenas pela aprovação de financiamento comunitário, mas a Câmara prevê que avance até ao final da década a obra de construção de uma nova estação de tratamento de águas residuais (ETAR) no concelho de Braga.



A ETAR de Frossos, que é a maior do município e recebe praticamente todos os esgotos da zona urbana, já atingiu o limite da sua capacidade e apesar da recente intervenção de 1,3 milhões de euros destinada a colmatar os maus cheiros continua a ser alvo de contestação por parte dos moradores.



A nova ETAR está orçada em vinte milhões de euros e deverá, ao que apurou o Correio da Manhã, localizar-se entre as freguesias de Celeirós e Lomar, devendo receber os efluentes da zona sul do concelho.



Recentemente, a ETAR de Frossos foi alvo de obras de requalificação, nomeadamente ao nível da cobertura, o que permitiu passar a fazer a aspiração do ar, passando este depois por um filtro natural, através da utilização da casca de pinho, minimizando significativamente os maus cheiros.



No entanto, atendendo ao facto de a ETAR de Frossos ter atingido o ponto de saturação muito antes do que estava previsto, a construção de uma nova estação de tratamento não pode ser adiada por muito mais tempo.



"O processo da nova ETAR já foi entregue no Ministério do Ambiente e também na Associação Portuguesa do Ambiente e aguardamos que se abra uma porta na reprogramação dos fundos comunitários", disse ao Correio da Manhã o presidente da câmara, Ricardo Rio. As previsões da autarquia apontam o ano de 2020 para o ano de arranque das obras.