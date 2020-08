uma ameaça: o filho Alexandre, o mais velho de dois, pode ser o próximo alvo de Henrique Carvalho, um jovem que sempre esteve ao lado da mãe. Primeiro, no processo de violência doméstica, depois, no divórcio litigioso. É um alvo, tal como a sua família - a mulher e a filha bebé, com cerca de um ano. Estes possíveis alvos do homicida estão fora de Lalim, sob proteção das autoridades. No ar, paira aindaum jovem que sempre esteve ao lado da mãe. Primeiro, no processo de violência doméstica, depois, no divórcio litigioso. É um alvo, tal como a sua família - a mulher e a filha bebé, com cerca de um ano. Estes possíveis alvos do homicida estão fora de Lalim, sob proteção das autoridades.

Sem certezas do que aconteceu, as autoridades não afastam a possibilidade de suicídio. E o corpo de Henrique Carvalho continua a ser procurado nos montes, designadamente nas áreas mais próximas.

As polícias de todo o País estão em alerta devido ao desaparecimento de Henrique Carvalho,, Lamego.O mandado enviado para as autoridades tem uma fotografia de 2017, e refere que se trata de um "homem perigoso" e que "andará armado".No documento é pedido a quem detetar o homem para alertar a Polícia Judiciária de imediato.Henrique Carvalho, de 63 anos, matou a ex-mulher, Ana Maria, de 56, há dez dias com oito tiros em Lalim, e está em fuga desde então.Teria consigo cerca de 50 mil euros e tem familiares em França. De acordo com populares da localidade , Henrique pode ter saído do País para junto dos familiares em França. A outra teoria é de que andará escondido próximo do local e aguarda que as autoridades abrandem as buscas. Caso esteja escondido nas terras de Lalim, uma das hipóteses é de que andará a alimentar-se facilmente dado as muitas árvores de fruto que existem na zona.