A prova produzida até agora no julgamento dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), acusados pela morte do ucraniano Ihor Homeniuk, levou o coletivo de juízes a ponderar uma alteração da qualificação dos factos. O juiz-presidente pode atenuar a acusação de homicídio qualificado para o crime de ofensa grave à integridade física agravada pelo resultado de morte.