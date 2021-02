Nove pessoas identificadas pela PSP por convívio em café de Gondomar

Sete homens e duas mulheres, com idades entre 25 e 84 anos, foram identificados e multados pela PSP por estarem num café, em Rio Tinto, Gondomar, às 23h45 de quarta-feira.

A ação da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Gondomar da PSP foi realizada no âmbito do combate à prática de jogos ilícitos naquele estabelecimento de restauração e bebidas. Os nove identificados são residentes nos concelhos do Porto, Maia, Matosinhos e Valongo.

A PSP apreendeu ainda vários artigos usados na prática ilícita: cinco malas metálicas com conjuntos de fichas de jogo e 17 baralhos de cartas, além de uma mesa própria para jogo de póquer.