Novos passes de transporte permitem poupar até 121 euros

Títulos ‘Navegante’ e ‘Navegante Metropolitano’ podem ser obtidos a partir de dia 26.

Por João Saramago | 09:30

A partir de dia 26 é possível adquirir os novos passes, referentes a abril, para os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. A utilização de transportes num só concelho, como por exemplo em Lisboa, terá um custo de 30 euros e dá pelo nome de ‘Navegante’.



Por sua vez, o passe que permitirá viajar nos 18 concelhos custará 40 euros e tem o nome de ‘Navegante Metropolitano’. Este valor permite uma poupança até os 121,15 euros face, por exemplo, ao passe que engloba Fertagus, Carris e Metropolitano de Lisboa, que atinge hoje os 161,15 euros.



O passe é referente a cada mês e não a 30 dias seguidos. Quem precise de adquirir o título de transportes e não tenha o cartão ‘Lisboa Viva’ deverá efetuar o pedido do documento, com dez dias de antecedência. A venda do passe irá decorrer nos locais habituais, como bilheteiras dos operadores e multibanco.



A Área Metropolitana de Lisboa conta hoje com mais de 700 tipos de passes. O objetivo do novo sistema é simplificar, apontando-se para um máximo de 70 títulos. Os passes que atualmente têm um custo inferior a 30 euros deverão manter esse preços, informou o primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto de Carvalho, dando como exemplo um passe que custa 12 euros.



Os passes 4-8, sub 23 e social vão manter-se em vigor, pois são categorias financiadas pelo Estado. O novo modelo contempla a criação do passe familiar, em que o agregado pagará um máximo de 60 euros nos títulos válidos num concelho ou 80 euros para as categorias que viabilizam a utilização de transportes em toda a área metropolitana.



18 concelhos vão ser abrangidos

A Área Metropolitana de Lisboa é composta pelos concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.



Fertagus apta para adotar sistema

A Fertagus (comboio da ponte) avançou que tem tudo preparado para que os seus 70 mil clientes possam usufruir do passe. Informação avançada após o Governo confirmar que está "previsto que o passe seja válido na Fertagus".



PORMENORES

Custo de 104 milhões

O custo para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto é de 104 milhões de euros. A área da capital recebe 73 milhões do Fundo Ambiental do Estado.



Milhares de utentes

A área de Lisboa conta com 464 mil utentes de passes sociais, já nos concelhos da área do Porto são 177,5 mil utentes.