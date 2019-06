Nulidade adia instrução de sucateiro no processo Face Oculta

O Tribunal de Aveiro declarou esta quarta-feira nulo o debate instrutório do processo em que o sucateiro Manuel Godinho, principal arguido no caso Face Oculta, responde por uma fraude fiscal de cerca de 330 mil euros.O início do julgamento estava marcado para esta quarta-feira, mas ficou sem efeito devido a um requerimento apresentado de manhã por um advogado que tinha sido nomeado defensor da empresa O2, coarguida no processo, a suscitar uma "nulidade insanável" ao não ter sido notificado do despacho que designou a data para o debate.Manuel Godinho continua em liberdade.