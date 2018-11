Antigo presidente do Sporting vai ter de se apresentar diariamente às autoridades e pagar uma caução de 70 mil euros.

12:39

Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting, acenou numa das janelas do Tribunal do Barreiro aos fãs que aguardavam para saber a medida de coação a ser aplicada.O ex-presidente dos leões e Mustafá, cabecilha da claque Juventude Leonina, vão ficar em liberdade com apresentações diárias às autoridades.Os arguidos têm de pagar caução de 70 mil euros.