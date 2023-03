O que é o Centro Ismaelita onde duas mulheres foram mortas em Lisboa

Ramo minoritário dentro do xiismo, o ismaelismo (Shia Imami Ismaili) partilha com as restantes correntes do Islão a "shahad". Este é um testemunho da fé, "não há Deus senão Deus". Os fiéis veneram o profeta e submetem-se a Alá. São a única comunidade muçulmana liderada por um Imã, o príncipe Karim Aga Khan IV, "Sua Alteza", para os crentes.







O Centro Ismaelita de Lisboa foi inaugurado a 11 de julho de 1998. Contou com a presença de Mawlana Hazar Imam e do então Presidente da República, Jorge Sampaio. Já serviu de palco para muitos eventos e atividades. Concertos, exposições, eventos culturais como o Dia de África, entre outros, contando com a presença de distintos convidados, como o atual Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Também já estiveram presentes no local o Cardeal Patriarca D. José Policarpo e o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.



O site oficial do Centro Ismaili português refere que este espaço caracteriza-se não só por ser um espaço de oração para a comunidade, mas também, por ser ponto de encontro entre pessoas de diversos contextos sociais e culturais. Promove, assim, a criação de pontes entre várias comunidades. É visto como um lugar de partilha de conhecimento e desenvolvimento intelectual, celebrando valores como o pluralismo.



Duas mulheres portuguesas mortas à facada em ataque a Centro Ismaelita de Lisboa Leia também Duas mulheres foram mortas à facada, na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita em Lisboa. Um professor do Centro foi esfaqueado no pescoço e transportado para o hospital com ferimentos graves.