Objeto estranho leva a encerramento de praia na ilha de São Miguel

Numa fotografia divulgada na rede social 'Facebook', é possível observar que se trata de uma esfera de cor alaranjada.

14:20

Um objeto estranho deu esta quinta-feira à costa na praia das Milícias, na ilha de São Miguel, tendo a zona balnear sido vedada por questões de segurança, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima.



O Capitão do Porto de Ponta Delgada, Diogo Branco, referiu que o alerta foi dado por um cidadão que avistou o objeto ainda na água e que já se encontrava no areal quando a Polícia Marítima chegou ao local.



O comandante adianta que o objeto não tem qualquer tipo de inscrição que possa contribuir para a sua identificação, tendo sido preso até que seja possível determinar do que se trata com do recurso ao Destacamento de Sapadores da Marinha, localizado na Base Naval de Lisboa, através do envio de fotos.



