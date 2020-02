Obra do Mercado Municipal de Braga derrapa 500 mil euros

É o assunto quente da reunião da Câmara de Braga desta segunda-feira. Os vereadores vão votar, e muito provavelmente aprovar, o terceiro pacote de obras a mais na empreitada do Mercado Municipal de Braga.Desta vez, são 86 mil euros em trabalhos não previstos no projeto de arquitetura elaborado pelos serviços do município. O problema é que, somando todas as correções, a verba já ultrapassa os 500 mil euros mais IVA.A obra de requalificação do mercado municipal, no centro da cidade, foi adjudicada em 2018 por 5,7 milhões de euros (valor com IVA incluído), mas quando for somada a fatura das diversas derrapagens o valor rondará os sete milhões.Só decorrentes dos erros do projeto, a câmara já teve de adiantar mais de 300 mil euros, o que é considerado pela oposição "um valor absurdo".Aliás, os vereadores do PS, que sublinham ser "inadmissível que os serviços da câmara elaborem um projeto com erros tão graves", admitem que a derrapagem, no final da obra, venha a ser superior a um milhão de euros.Por seu lado, o presidente da câmara, Ricardo Rio, alega que os trabalhos a mais decorrem da dimensão da obra e de imprevistos "normais num projeto desta envergadura".Mas, para além do valor, a obra vai derrapar também nos prazos. A conclusão estava prevista para finais deste mês, mas só deve ter lugar em julho. O aluguer das tendas onde o mercado funciona deve disparar para mais de 750 mil euros.