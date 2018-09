Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obra em praça deixa moradores de Marvão indignados

Petição entregue na Câmara de Marvão contesta a alteração ao projeto inicial sem dar conhecimento aos moradores.

Por Hugo Rainho | 10:15

A população de Santo António das Areias, no Marvão, está contra as obras que estão a ser executadas na praça de São Marcos e acusa o atual Executivo de falta de transparência.



O projeto inicial seria de requalificação do jardim, mas avançou-se para uma alteração de fundo no espaço, uma decisão do anterior Executivo da autarquia de Marvão e cuja obra foi consignada já pelo atual.



Em resposta a um abaixo assinado que a população fez chegar à autarquia, com o intuito de que a obra fosse de requalificação do espaço e não de alteração, o Executivo faz saber que a obra foi discutida com a junta de freguesia, apresentada e aprovada pela população.



Para António Miranda, responsável pela petição, a obra que está a ser realizada não foi discutida com a população e coloca mesmo em causa tradições seculares, como a queima do tronco de Natal ou a feira de São Marcos, que sempre se realizaram neste espaço.



Segundo o morador, a alteração à praça "não se adequa com a tradição das aldeias do concelho" de Marvão, onde os largos da igreja são em calçada e não em cimento, como está a ser feito em Santo António das Areias.



Também a iluminação escolhida para a praça – tecnologia led – é alvo de críticas, por ser considerada insuficiente.

Para o presidente da Junta de Freguesia, Silvestre Andrade, qualquer solução que não passe por finalizar a obra "é uma solução pior".



O autarca garante que as atividades típicas naquele espaço vão continuar a realizar-se. Já em relação à pouca iluminação, Silvestre Andrade diz que o problema foi identificado e está "a ser tratado".



A freguesia de Santo António das Areias é a segunda mais populosa do concelho: segundo o Censos de 2011 contava 1102 habitantes.