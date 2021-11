Obras condicionam trânsito na Avenida Fernão de Magalhães no Porto

A reparação dos estragos provocados pela rotura de uma conduta de água, no dia 3, vai condicionar o trânsito na avenida Fernão de Magalhães, Porto, até sábado.

A intervenção ocorrerá no troço entre a praça Velásquez e a rua Nova de S. Crispim.





Esta terça-feira e amanhã, será reparado o pavimento, obrigando ao estreitamento de via do lado ascendente.Na quinta-feira, a intervenção será do lado descendente.Entre as 20h00 de sexta-feira e as 07h00 de sábado, será implementado o corte total do trânsito naquele troço da avenida de Fernão de Magalhães.Haverá "acompanhamento policial permanente no local, para garantir a segurança e prestar indicações sobre os desvios de trânsito".