Obras de 250 mil euros no Santuário da Abadia

Espaço junto à igreja, usado para missas campais, vai ser totalmente renovado.

Por Secundino Cunha | 09:06

O Santuário de Nossa Senhora da Abadia, Amares, uma das pérolas artísticas, religiosas e turísticas do concelho, vai sofrer obras de requalificação avaliadas em 250 mil euros.



Manuel Moreira, o presidente da Câmara de Amares, refere que o investimento será comparticipado em 85% por fundos comunitários, assegurando o município a fatia restante, ao abrigo de um protocolo assinado com a Confraria de Nossa Senhora da Abadia.



Ao Correio da Manhã, o autarca explicou que as obras consistem na requalificação do terreiro do santuário - que custará 175 mil euros - e na remodelação e ampliação da Casa das Estampas e do ponto de venda de produtos locais - com um custo de 75 mil euros. "A candidatura está aprovada e, já no início do próximo ano, haverá obras no terreno", acrescentou.



Em causa está aquele que é considerado o santuário mariano mais antigo da Península Ibérica e que representa "um foco estratégico para a dinamização de um programa cultural plurianual para a promoção turística e económica do concelho de Amares".



"Há muito tempo que digo, e continuo a dizer, que a Abadia é uma das pérolas do nosso concelho. Esta candidatura representa, neste contexto, mais um importante passo para a valorização e revitalização deste espaço, cujo valor arquitetónico, cultural, religioso e simbólico contribui para atrair muitos milhares de turistas ao concelho e à região", afirmou o autarca.



Situado na freguesia de Santa Maria do Bouro, o edificado monumental da Abadia está classificado como Monumento de Interesse Público e integra a Rota dos Santuários Marianos. É um ponto de passagem para os peregrinos que se deslocam a pé para o Santuário de S. Bento da Porta Aberta.