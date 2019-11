Obriga ‘ex’ a sexo após 27 anos de maus-tratos

Agredia física e psicologicamente a ex-mulher, humilhava-a e obrigava-a a manter relações sexuais. O homem, de 49 anos, foi detido pela GNR, em Paços de Ferreira, por violência doméstica. Presente a tribunal, ficou com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar da casa e do local de trabalho da vítima.Após 27 anos de um casamento marcado por maus-tratos, a mulher, de 47, pediu o divórcio, em junho deste ano, mas aceitou a permanência do ex-marido em casa, acreditando que ele mudaria a postura, o que não se verificou. Quando já não conseguia suportar a violência, apresentou nova queixa e o agressor acabou detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel.Além deste caso, a GNR divulgou esta terça-feira outras situações de violência doméstica. Em Baião, foi detido um outro homem, de 41 anos, por exercer violência física e verbal contra a mulher, de 38.O agressor, alcoólico, batia na mulher, justificando a violência com acusações de infidelidade. Confrontado com uma queixa apresentada contra si, alterou a conduta, levando a que a vítima requeresse a suspensão provisória do processo. No entanto, as agressões continuaram e o suspeito acabou detido. Foi esta terça-feira a tribunal.Já em Estarreja, um homem de 67 anos também foi detido por ameaçar a ex-mulher, de 68, com arma de fogo. Nas buscas à casa e ao carro do agressor, a GNR apreendeu uma caçadeira, uma arma de ar comprimido e uma arma branca.