Ocorrências nas escolas registadas pela PSP diminuíram no último ano letivo

As ocorrências nas escolas registadas pela PSP diminuíram 7,7% no ano letivo 2020/2021, num total de 3.067, sendo as ofensas sexuais o único crime que subiu, segundo o relatório da Escola Segura daquele polícia.

"No ano letivo 2020/2021 registaram-se um total de 3.067 ocorrências. Estas ocorrências são divididas em dois grandes grupos, ocorrências de natureza criminal (1.782) ou não criminais (1.285)", refere o relatório do Programa Escola Segura (PES) da Polícia de Segurança Pública, a que a agência Lusa teve acesso esta quinta-feira.

Segundo o documento, as ocorrências registadas pela PSP diminuíram 7,7% no último ano letivo em relação a 2019/2020, quando se verificaram 3.324 ocorrências, das quais 2.093 criminais e 1.231 não criminais.