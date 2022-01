Um oficial da GNR está a responder no Tribunal de Santarém pelo desaparecimento de um carro apreendido numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes, que ninguém sabe onde está. A viatura, um Honda Civic, foi apreendida em junho de 2016, na sequência de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Coruche, e transportada para as instalações da GNR de Santarém.