Oito agentes da PSP de Loures foram apedrejados, este sábado de madrugada, quando realizavam policiamento gratificado nas festas do Catujal, naquele concelho.apurou que o ataque ocorreu já perto do final do horário permitido para as festas, cerca das 02h30. Os polícias estavam juntos quando um número indeterminado de pedras caiu perto do sítio onde se encontravam.De imediato foram acionados reforços, que permitiram vistoriar todo o perímetro das festas em busca dos agressores. Não houve feridos, nem detidos.