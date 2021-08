PSP recebida com arremesso de pedras e garrafas em festa ilegal em Loures

Uma festa ilegal no bairro da Quinta da Fonte, em Loures, terminou na noite de quinta-feira com o arremesso de pedras e garrafas contra a PSP, que respondeu com disparos de balas de borracha. Não de registaram vítimas nem detidos, apenas danos numa viatura policial.

A PSP foi chamada pelas 20h30 para o ajuntamento ilegal na rua, com consumo de bebidas alcoólicas. O alerta era para a presença de cerca de 50 pessoas, mas, segundo fonte policial, à chegada da patrulha estavam no local mais pessoas e continuavam a chegar outras.

Os agentes poderiam reforços e, à chegada destes, começaram a ser atacados.

A PSP não deteve ou identificou ninguém, nem passou qualquer auto de contraordenação.