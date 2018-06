Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Óleo do motor faz avioneta cair em Ponte de Sor

Aeronave aterrou num terreno e capotou de seguida.

Por João Carlos Rodrigues | 08:07

Uma paragem total de motor por sobreaquecimento do óleo foi a causa da queda do XA42 – um Fórmula 1 dos céus muito popular em corridas e acrobacias – pilotado por Scott Farnsworth em Ponte de Sor, a 27 de maio.



E terá sido depois a perícia da estrela norte- -americana que evitou a morte do piloto e do passageiro que fazia o seu batismo de voo.



Segundo o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF), "o voo do acidente começou durante o cruzeiro entre 2500/3000 pés [760/1000 metros] sobre a barragem de Montargil, tendo o motor repentinamente tido uma indicação de temperatura alta".



"O piloto tentou manter o motor em funcionamento, contudo a temperatura do óleo continuou a subir. Após o ‘in-flight shutdown’ (paragem do motor em voo), o piloto optou por aterrar o avião num campo agrícola, informou o passageiro do procedimento de aterragem de emergência e declarou a emergência (MAYDAY)", pode ler-se no documento.



O relatório acrescenta que após tocar no solo, "num terreno macio que estava a ser preparado para plantação", a aeronave "derrapou cerca de 20 metros".



O aparelho ficou virado ao contrário, mas o piloto saiu pelos próprios meios. O passageiro "saiu do avião com a ajuda de um trator agrícola que levantou a asa direita para que pudesse sair". O motor do XA42, que estava a participar no Portugal Air Summit, tinha sido inspecionado há um mês.