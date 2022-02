Operação “Cuba” leva à apreensão de mais de 6500 litros de aguardente em Lousada

A Guarda Nacional Republicana apreendeu, ontem, 6580 litros de aguardente numa destilaria ilegal, em Lousada.A operação "Cuba" decorreu de uma investigação levada a cabo há cerca de seis meses pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, por crime aduaneiro de introdução fraudulenta no consumo. Em comunicado, a Guarda informa que "foi dado cumprimento a um mandado de busca numa destilaria e armazém não autorizado e sem controlo aduaneiro", onde para além da aguardente apreendida, um homem, de 51 anos, também foi identificado.O valor do conteúdo apreendido ultrapassa os 57 500 euros e a introdução no consumo do produto teria causado, segundo a GNR, "um prejuízo ao Estado Português, em sede de imposto especial de consumo e de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), num valor aproximado de 63 500 euros".Os factos foram já remetidos para o Tribunal Judicial de Lousada.