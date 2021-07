Operação da PSP do Porto contra tráfico de droga terminou com 20 detidos e apreensão de 14 quilos de haxixe

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) do Comando Metropolitano da PSP do Porto esclareceu esta quarta-feira que são 20 os detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga realizada no Grande Porto, na qual apreendeu 14 quilos de haxixe.

Em comunicado, a PSP tinha anunciado na terça-feira que o número de detidos era de 19, mas, em declarações hoje aos jornalistas, o comissário Sousa Pereira esclareceu que foi, entretanto, detida mais uma pessoa no âmbito de um mandado de detenção.

Dos 20 detidos, 15 são homens e cinco são mulheres, com idades entre os 21 e os 59 anos.

Nesta megaoperação de combate ao tráfico de droga concretizada na terça-feira no Grande Porto foram apreendidos 14 quilos de haxixe, equivalente a 2,7 milhões de doses individuais, 60 mil euros, duas armas de fogo, 40 doses de cocaína, quatro viaturas, três das quais de alta cilindrada, três bastões e cinco balanças de precisão.

Segundo o comissário Sousa Pereira, na concretização desta investigação, que se desenvolveu durante mais de dois anos, estiveram envolvidos 180 elementos da PSP, maioritariamente da DIC, e elementos da Unidade Especial de Polícia, do Corpo de Intervenção e do Corpo cinotécnico.

Esta operação contemplou a realização de 33 buscas domiciliárias, três buscas não domiciliárias e 11 mandados de detenção, na área da cidade do Porto.

O comissário Sousa Pereira acrescentou que esta rede operava sobretudo na cidade do Porto e nos concelhos de Gondomar e Matosinhos.

Os detidos vão ser ouvidos hoje em tribunal para aplicação das adequadas medidas de coação.