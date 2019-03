Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação montada para caçar homicida em Portimão

Brálio Tomé, de 32 anos, foi esfaqueado no pescoço e acabou por morrer no hospital.

10:01

O autor da facada que matou Brálio Tomé, de 32 anos, na Praia da Rocha, em Portimão, na madrugada de sábado, estava ontem à noite na iminência de ser capturado pela Polícia Judiciária (PJ).



Segundo o CM conseguiu apurar, os investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ montaram uma operação de caça ao homem, com várias equipas no terreno, para conseguir capturar o homicida. Até ao fecho desta edição, a detenção do suspeito ainda não estava confirmada.



O agressor, ao que o CM conseguiu apurar, tem cerca de 20 anos, e é de nacionalidade cabo-verdiana. Terá estado emigrado em Inglaterra e regressou a Portugal há poucos dias. As diligências da PJ para localizar o suspeito, sabe o CM, contam com a colaboração de outras forças de segurança.



Brálio Tomé foi violentamente esfaqueado no pescoço após um desentendimento na rua António Feu. Uma testemunha terá transmitido à polícia que a agressão terá acontecido depois da vítima ter recusado dar um cigarro ao agressor, que se colocou em fuga após o crime.



Brálio ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM e transportado para o hospital de Portimão, onde deu entrada pelas 05h00. As lesões sofridas no pescoço provocaram uma grande hemorragia e a vítima acabou por morrer na Unidade de Cuidados Intensivos.



O corpo de Brálio ainda não foi autopsiado e o funeral não tem data marcada.