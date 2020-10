Operário da construção civil de 46 anos detido por violar filha de 30

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Braga por ter violado a filha, com cerca de 30 anos, pelo menos cinco vezes.



O arguido, operário da construção civil, com antecedentes criminais por outros crimes, foi detido depois de ter sido denunciado há cerca de uma semana pela vítima, que relatou a um familiar as violações de que era alvo, por parte do pai, desde junho passado.





A mulher, com um atraso mental, passou a residir com o pai nos últimos meses, altura em que o conheceu já que nunca tinha tido qualquer contacto com ele.

Ambos residiram em duas casas, um delas no concelho de Braga, nos últimos meses e passou logo a ser violada pelo progenitor. Nunca contou nada aos restantes familiares por medo e por ser ameaçada pelo violador.

O arguido foi detido fora de flagrante delito e passou a noite nos calabouços da PJ de Braga. Vai ser presente na tarde desta quinta-feira ao tribunal de Braga para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. Só depois ficará a conhecer as medidas de coação que podem passar pelo prisão preventiva.