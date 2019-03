Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operário viola a enteada e agride a mulher

Jovem com problemas cognitivos era abusada desde os 16 anos em Águeda.

Por Francisco Manuel | 08:46

Durante cinco anos, o operário de construção civil violou e ameaçou a enteada portadora de uma doença degenerativa e com problemas cognitivos. O homem, de 60 anos, está também a ser investigado pelo crime de violência doméstica.



Foi detido na passada sexta-feira pela Polícia Judiciária de Aveiro após denúncia de uma associação de solidariedade e apoio social de Águeda e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



Os abusos ocorreram numa freguesia de Águeda e tiveram início quando a vítima tinha 16 anos, sempre que a mãe da jovem, com quem o agressor passou a viver, se ausentava para o trabalho. Outras vezes, enquanto a companheira dormia no quarto ao lado.



O operário da construção civil "obrigava a enteada a práticas sexuais diversas sob constrangimento físico", explicou a PJ de Aveiro.



Aterrorizada com o que lhe poderia acontecer, a jovem, agora com 21 anos, submetia-se ao horror sem contar nada a ninguém.



Foi a intervenção de uma associação local que passou a dar apoio à família - que foi sinalizada pelos serviços sociais - que permitiram às técnicas da instituição perceber que algo de errado se passava com a vítima. Desesperada, a jovem acabou por relatar o inferno a que era obrigada a viver.



A mãe da rapariga, que também é vítima de maus tratos por parte do agressor, não sabia o que se estava a passar e, quando foi confrontada com os factos, ficou completamente chocada.



Mãe e filha irão agora receber apoio social e psicológico.