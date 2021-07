Os crimes que levaram à detenção de Luís Filipe Vieira

.

O presidente do Benfica foi esta quarta-feira detido como um dos principais suspeitos num caso que investiga, entre outros, fraude fiscal e branqueamento de capitais.Pela primeira na história do clube, um presidente é detido em exercício de funções. A extensa investigação já levou à detenção de vários outros suspeitos.Os crimes a ser investigados pelas autoridades são:- Fraude fiscal;- Abuso de confiança;- Branqueamento de capitais;Entre as detenções realizadas, para além de Luís Filipe Vieira, está o filho do presidente dos encarnados, Tiago Vieira, o empresário conhecido como 'Rei dos Frangos', e dois outros empresários estão a ser investigados