Ourivesaria de supermercado assaltada em Valongo no dia de Natal

E.Leclerc em Valongo, Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, o proprietário só se apercebeu do assalto esta quinta-feira de manhã, cerca das 09h30. Assim que chegou ao local percebeu que a grade da loja tinha sido arrombada e que o interior se encontrava remexido.A PJ encontra-se a investigar o caso. As autoridades tentam perceber como é que os assaltantes entraram no espaço, tendo em conta que o estabelecimento comercial, onde está inserida ourivesaria, estava fechado.Um dos assaltantes já foi detido pelas autoridades.