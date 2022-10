Padre António Pinto libertado após acusações de tráfico de pessoas e abuso sexual

O padre António Pinto, de Numão, em Vila Nova de Foz Côa, detido esta quinta-feira pelos crimes de tráfico de pessoas e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência vai ser libertado.Ao que o CM apurou, António Pinto fica sujeito a apresentações quinzenais no posto policial da área de residência. Fica ainda proibido de contactar a vítima.A vítima, hoje com 44 anos, contou o que viveu nos últimos anos e garantiu que se não fizesse sexo com o padre não era alimentado nem tinha direito a cuidados de higiene. Era também obrigado a trabalhar e não recebia. Dedicava-se a trabalhos domésticos e agrícolas. Vivia em espaços exíguos e sem as mínimas condições de salubridade.António Pinto era responsável pela vítima, que sofre de problemas mentais, desde 2017.