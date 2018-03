Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre de Lousado pede dinheiro a milionário

Boletim paroquial explica ao premiado como ajudar igreja.

Por Secundino Cunha | 01:30

O apostador que ganhou 61 milhões de euros do primeiro prémio do Euromilhões de 13 de março, registado no Café Ribeiro, em Lousado, Famalicão, não é conhecido, mas para o pároco da freguesia, o importante não é saber quem foi o "feliz sortudo", mas que ele possa ajudar a paróquia, nomeadamente na realização de obras na igreja.



No último Boletim Paroquial, o padre Eusébio Esteves Batista apelou a um "gesto de altruísmo". E lembrou que, para ajudar, o vencedor pode manter o anonimato.



"Na 4ª feira passada falou-se de Lousado pelos melhores motivos. É que alguém encontrou a sorte (a máquina é que lhe deu a sorte) de acertar na chave do 1º prémio do Euromilhões. Muitos milhões...Será que o feliz sortudo vai ter um gesto de altruísmo em oferecer uma dádiva a esta paróquia de Lousado? Podendo e devendo conservar o seu anonimato, poderá fazê-lo por transferência para a Fábrica da Igreja de Santa Marinha de Lousado", lê-se no Boletim Paroquial, onde consta o número de identificação bancária (NIB) da instituição.



Ao que o CM apurou, até ontem à noite nada tinha sido depositado.