Euromilhões saiu a bilhete registado em café de Famalicão

Aposta automática de 2,5 euros rendeu jackpot de 61 milhões.

O bilhete vencedor do sorteio do Euromilhões da última terça-feira foi registado no café Ribeiro, situado em Ribeiro, concelho de Famalicão.



O apostador, cuja identidade não foi revelada, registou uma aposta simples de 2,5 euros, através do sistema gerador de chaves aleatórias do terminal de registo.



"Ainda não sabemos quem foi o feliz contemplado", conta à CMTV Margarida Ribeiro, proprietária do estabelecimento, que foi contactada pela Santa Casa da Misericórdia a dar conta da notícia na manhã desta quarta-feira.



Descontando os impostos de 20%, o contemplado vai levar para casa um prémio de 49 milhões de euros.