Homem condenado por violência doméstica obrigado a pagar casa nova à ex-mulher em Gondomar

Foi condenado a sete anos de prisão por incêndio e violência doméstica.

Por N.R. | 09:03

Completamente descontrolado, o arguido, de 42 anos, estava convicto que a ex-companheira tinha uma relação com outro homem.



A 22 de abril do ano passado, louco de ciúmes, lançou uma espécie de cocktail molotov para o pátio da casa onde vivia com a mulher e um filho menor - o que provocou um incêndio que destruiu por completo a habitação de dois pisos, em Valbom, Gondomar.



Esta quarta-feira, o tribunal de S. João Novo, no Porto, condenou-o a sete anos de prisão por incêndio e violência doméstica.



O arguido tem ainda de pagar à ex-mulher 118 mil euros, para reparação da habitação.