Pai de 25 anos detido por violar criança no Porto

Uma criança da região do Porto foi vítima de abusos sexuais praticados pelo próprio pai no último verão, segundo a Polícia Judiciária (PJ), que anunciou esta terça-feira a detenção do homem, um emigrante de 25 anos de idade.

"O arguido, progenitor da vítima, emigrante, aproveitou as últimas férias de verão que passou com a vítima para, pelo menos em duas situações distintas, praticar os denunciados abusos sexuais", informa um comunicado da Diretoria do Norte da PJ.

O detido, trabalhador da construção civil, "com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade", foi já presente a um juiz de instrução criminal que lhe aplicou a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e de frequência da cidade do Porto.