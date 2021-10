Pai de 31 anos detido por abusar sexualmente das filhas menores

Um pai de 31 anos foi detido, pela Polícia Judicária, no concelho da Azambuja, e encontra-se em prisão preventiva, por suspeitas de ter abusado das duas filhas menores durante cinco anos.

As crianças têm, atualmente, oito e quatro anos de idade. No entanto, durante a investigação foi "possível apurar que a filha mais velha do suspeito foi vítima de abusos sexuais desde os quatro anos de idade e foi-o, repetidamente, até muito recentemente" e "que a filha mais nova do suspeito começou a ser alvo de abusos sexuais ainda este ano, quando tinha apenas três anos de idade".

Os crimes ocorreram dentro da casa da família e, segundo a PJ, o "autor aproveitava a ausência da esposa para perpetuar os abusos sexuais".