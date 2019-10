O pai de Rosa Grilo, Américo Pina, foi esta terça-feira expulso da oitava sessão do julgamento da morte do triatleta após se exaltar perante a juiza. Américo Pina foi impedido de assistir às próximas sessões do julgamento, apurou osabe que Rosa Grilo ficou em lágrimas após o pai, Américo Pina, ter sido expulso pela juiza.Américo Pina ter-se-á dirigido de forma exaltada para a juiza no momento em que se falava dos alegados maus tratos de Luís Grilo para com Rosa Grilo.