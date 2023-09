Um agente da Polícia Municipal de Cascais foi hospitalizado depois de ser espancado por dois homens, pai e filho, quando fazia a regulação de trânsito no centro da vila.O caso ocorreu pelas 17h00 de quinta-feira, quando o agente, de 38 anos, controlava os acessos à zona das Festas do Mar. Na altura, um carro aproximou-se, mas como não estava autorizado a entrar no perímetro, foi impedido de continuar.Os dois agressores também foram levados ao hospital, onde ameaçaram a vítima, o que obrigou à intervenção da GNR. Foram identificados, mas libertados.