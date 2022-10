Pai e filho desalojados após incêndio num apartamento em Carcavelos

Pai e filho ficaram desalojados depois do apartamento em que viviam arder num incêndio, esta segunda-feira, em Carcavelos, concelho de Cascais.O alerta foi dado pelo pai. Ao entrar na casa, deparou-se com o incêndio na casa, localizada no sexto andar de um prédio.O fogo causou danos na habitação, que ficou inabitável e obrigou pai e filho a serem realojados com familiares. O incêndio começou num anexo, que era usado como escritório. As causas do incêndio estão a ser investigadas.Segundo fonte dos bombeiros, as chamas levaram à retirada dos 15 moradores do prédio, além de haver receio que atingissem um posto de combustível próximo. Uma ameaça evitada após intervenção dos bombeiros.No local estiveram 19 operacionais dos Bombeiros de Carcavelos, Parede e Estoril, além da PSP e Proteção Civil municipal.