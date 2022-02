Pai e filho detidos por suspeitas de esfaqueamento de homem em Ovar

Foram detidos dois homens, pai e filho, de 55 e 24 anos, esta terça-feira, pela polícia judiciária de Aveiro, pela suspeita de estarem envolvidos no esfaqueamento de um homem, de 48 anos, no passado sábado, em Ovar.Os dois detidos deverão ser presentes, esta quinta-feira, a um juiz de instrução criminal, a fim de serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial, pela suspeita de tentativa de homicídio.A vítima sofreu ferimentos graves, por esfaqueamento nas zonas do abdómen e costas, na sequência de quezílias com vizinhos. Os agressores conseguiram escapar antes da chegada da PSP ao local. Na altura, a vítima foi levada, pela ambulância médica de Ovar, para o hospital da Feira.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram acionadas.