Dois homens, pai e filho, foram acusados pelo Ministério Público do Seixal de crimes de violência doméstica contra as respetivas companheiras. Os crimes foram praticados quando os arguidos viviam ao mesmo tempo na mesma casa e com as vítimas.



Segundo a pronúncia, os arguidos partilhavam casa com as companheiras desde finais de 2018.









