Pai reage rápido e salva filha bebé em Caminha

Criança estava a brincar junto à piscina e terá escorregado.

Por Ana Silva Monteiro | 09:23

Uma menina, de apenas um ano, foi hospitalizada, este sábado à tarde, depois de ter caído à piscina da casa da família, na freguesia de Cristelo, em Caminha, e ter ficado submersa durante escassos segundos. Foi o pai da bebé que se apercebeu do acidente e salvou de imediato a filha, que necessitou de ser hospitalizada.



O alerta foi dado pelas 12h00 por familiares da criança. Ao que tudo indica, a menina estava a brincar nas escadas da piscina quando escorregou e acabou por cair à água. Foi extremamente rápida a intervenção do pai que, em natural aflição, retirou logo a bebé. Quando os bombeiros chegaram ao local, a menina encontrava-se no exterior da piscina e consciente. Segundo o que o CM apurou, a bebé não apresentava quaisquer ferimentos visíveis, estando apenas com a face pálida e assustada devido ao acidente. Foi, por precaução, transportada ao Hospital de Viana do Castelo.



Um episódio com final sem consequências, mas enquadrando-se nos avisos recorrentemente deixados pelas autoridades para os cuidados a ter com crianças junto a piscinas. Já neste ano, a 17 de julho, um menino, de seis anos e de nacionalidade belga, morreu após ter ficado preso num filtro no fundo de uma piscina em Azeitão.



Outro caso, a 28 de julho, ocorreu num empreendimento turístico, em Alcantarilha, Silva, no Algarve. O menino, de cinco anos e inglês, estava a brincar com os dois irmãos gémeos na piscina, quando se afogou. Foi encontrado pelos pais já inconsciente.