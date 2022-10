Pais de alunos aos murros e com navalha durante discussão junto a escola em Setúbal

Uma discussão entre pais de alunos de uma escola básica do bairro do Peixe Frito, em Setúbal, terminou esta sexta-feira numa cena de pugilato.Segundo apurou o, no início da querela esteve um aluno que alegadamente tem agredido outros. Os pais das vítimas juntaram-se à porta da escola. O pai do alegado agressor soube e foi ao local.Iniciou-se uma troca de murros durante a qual o pai do suposto agressor sacou de uma navalha. A PSP já estava perto e interrompeu a rixa.Foram identificados os intervenientes e apreendida a arma branca.