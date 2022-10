Zanga entre pais acaba ao murro frente a escola de Setúbal

Uma discussão acalorada entre vários pais de alunos de uma escola básica do bairro do Peixe Frito, em Setúbal, terminou na manhã desta sexta-feira numa cena de pugilato. Um dos homens chegou a sacar de uma navalha, mas não atingiu ninguém. Foram todos identificados pela PSP.

Segundo apurou o CM, no início da querela esteve um aluno que alegadamente tem andado a agredir outros. Os pais das vítimas decidiram-se juntar-se à porta da escola para se manifestarem. O pai do alegado agressor soube e apresentou-se no local.

Seguiu-se uma troca de palavras que azedou, levando a uma troca de murros. Sentindo-se a perder, o pai do suposto agressor sacou da navalha. A PSP já estava perto e interrompeu a rixa.

Foram identificados os intervenientes e apreendida a arma branca. Nenhum dos envolvidos terá sentido necessidade de ser assistido pelos bombeiros.