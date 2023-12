Em 2013, Bruno Chainho, cabo da GNR, entrou num restaurante no Pinhal Novo, Setúbal, para resgatar reféns e acabou morto a tiro. Alcinda e Sérgio, pais do jovem militar, dependiam economicamente do filho e ainda não receberam a pensão de sobrevivência a que têm direito.



Os pais só receberam uma proposta da Segurança Social em dez anos.









Ver comentários