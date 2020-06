Pais de recruta morto em prova dos Comandos com a vida destruída

Os pais de Dylan Silva, um dos recrutas que morreram durante a Prova Zero do Curso de Comandos, em setembro de 2016, nunca superaram a perda do filho.Separaram-se, deixaram de conseguir trabalhar, vivem sob o efeito de antidepressivos e todos os dias vão ao cemitério, explicaram ontem em tribunal, na 229º sessão de julgamento de 19 militares acusados por abuso de poder e ofensas à integridade física.Laurinda Araújo e Vítor Silva dizem que o Exército nunca explicou o que aconteceu ao filho. "Perdi o interesse pela vida", confessou o pai, atualmente a viver "na garagem de um irmão". "Passo os dias em casa com os meus animais", admitiu a mãe. O casal pede uma indemnização de 400 mil euros aos arguidos e ao Estado.