Pânico em fogo em autocarro que ia para Fátima

Autocarro com 29 pessoas destruído pelas chamas na A8.

Por João Tavares | 06:00

Os 28 excursionistas de Portimão levantaram-se este sábado bem cedo e às 07h00 já estavam no autocarro que os ia transportar a Fátima. Quase cinco horas após o início da viagem, na A8, na Malveira, concelho de Mafra, aperceberam-se de um forte cheiro a queimado.



O motorista estranhou, encostou na berma, e em poucos minutos o autocarro foi destruído por um incêndio. O fogo causou pânico junto dos passageiros, que saíram ilesos.



Ao aperceberem-se do incêndio, os excursionistas, entre os 65 e 85 anos – e alguns com dificuldades de locomoção –, apressaram-se a sair do autocarro. Muitos ainda conseguiram recolher os bens pessoais, enquanto João de Deus, o condutor, tentou apagar as chamas que tiveram início junto ao motor, na parte traseira.



Descarregou dois extintores, mas o fogo acabou por levar a melhor. Os passageiros, temendo uma explosão, afastaram-se do autocarro e, impotentes, limitaram-se a vê-lo ser destruído.



A posição da viatura e o muito fumo provocado obrigaram as autoridades a cortar aquele troço da autoestrada do Oeste nos dois sentidos. Pouco depois reabriu no sentido norte/sul, enquanto no inverso se manteve condicionado até que o autocarro foi removido por uma grua e o pavimento limpo pelos bombeiros da corporação da Malveira.



Os excursionistas seguiram viagem num segundo autocarro, que chegou ao local pelas 13h00. Rumaram a Fátima, tal como planeado, onde terão agradecido o facto de terem escapado ilesos deste acidente.