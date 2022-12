Papa Francisco ajuda a segurar Magina da Silva no cargo de diretor nacional da PSP

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, pondera prolongar a permanência de Magina da Silva no cargo de diretor nacional da PSP, além de fevereiro de 2023 (quando acaba a comissão de serviço, de três anos).



A operação de segurança à Jornada Mundial da Juventude, que trará o Papa Francisco a Lisboa e a Fátima entre 1 e 6 de agosto - e que decorre já com a coordenação do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro -, está na origem da decisão. Magina da Silva participa nesta operação desde o início.

Com o precedente aberto com a recente nomeação de José Santos Correia para comandante-geral da GNR (por 10 meses), José Luís Carneiro admite que o atual diretor nacional da PSP também prossiga no cargo.