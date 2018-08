Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa recebe mulher de português raptado

Salomé tem promovido várias ações para que o crime não seja esquecido.

08:40

Salomé Sebastião, mulher de Américo Sebastião, o português raptado em Moçambique há dois anos, vai ser esta quarta-feira recebida pelo Papa Francisco, no Vaticano.



Vai pedir uma oração pelo marido e que a Santa Sé promova contactos com Moçambique.



A audiência permitirá uma curta troca de palavras.



Américo Sebastião foi raptado no centro de Moçambique, em julho de 2016, e o governo de Maputo afirma que continua a investigar.



