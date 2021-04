Papel condena Franklim Lobo a 11 anos de cadeia

Um simples papel com escritos à mão foi a prova que levou à condenação de Franklim Lobo a 11 anos de prisão por tráfico de droga. É a terceira vez que o homem considerado o maior traficante português é condenado, e só não levou uma pena maior porque foi absolvido do crime de associação criminosa.O tribunal deu como provado que o ‘barão da droga’ era “o vértice da pirâmide do tráfico” e que “sem ele não havia droga” – recorde-se que Franklim Lobo foi julgado à parte dos arguidos da Operação Aquiles, processo do qual foi extraída uma certidão. Neste esquema, a maior apreensão feita pela PJ aconteceu em dezembro de 2015.Era o código de um contentor que chegou dois dias depois ao porto de Sines, onde estavam 82 quilos de cocaína e selos de contentor inviolado novos. Franklim sempre negou qualquer participação nos crimes. A Defesa vai “recorrer até onde a lei o permitir ou ele ser restituído à liberdade”, garante o advogado Lopes Guerreiro.